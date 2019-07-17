والي تلمسان يأمر بمحاربة تسرب مياه الصرف الصحي ويحذر المقصرين

دعا والي ولاية تلمسان، علي بن يعيش، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير الوسائل المادية والبشرية، للحفاظ على صحة المواطنين.

يأتي هذا خلال إشرافه على جلسة عمل تمحور جدول أعمالها حول محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ، محاربة النقاط السوداء التي تكون مصدر انتشار الأمراض ، دراسة برنامج توزيع الماء الصالح للشرب بالولاية، وكذا دراسة إمكانية وضع برنامج احتياطي لتوزيع المياه الصالحة للشرب لمحطة تصفية ماء البحر.

وأسدى تعليمات صارمة لمحاربة النقاط السوداء الناجمة عن تسرب مياه الصرف الصحي، مؤكدا في ذات السياق على أنه لا يمكن التسامح مع أي تقصير كان.

أما بخصوص نقص المياه المسجل ببعض بلديات الولاية، أعطى الوالي تعليمات وتوجيهات للمديرين المعنيين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد ضمان تزويد منتظم لهذه البلديات بهذه المادة الحيوية.

حيث سخرت ولاية تلمسان جميع الإمكانيات، ورصدت مبالغ مالية هامة للتكفل بهذا المجال، مع اتخاذ كذلك كل التدابير الإحترازية والوقائية والعملية، قصد إرسال فرق تقنية لمراقبة المياه المستعملة في عملية سقي الأراضي الفلاحية.

وبالنسبة لنظافة المحيط، ونظرا للأولية والعناية البالغة التي يوليها لها والي الولاية ، أسدى تعليمات جد صارمة لكافة المصالح المعنية الحاضرة بضرورة العناية بالمساحات الخضراء.

فضلا عن وضع حاويات القمامة عبر شوارع و أحياء الولاية، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة احترام الموعد المحدد لإخراج النفايات قصد رفعها والتكفل بها وفق البرنامج المضبوط من طرف كل بلدية.