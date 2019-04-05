والي تلمسان يبحث مع سفير كوريا الجنوبية بالجزائر علاقات البلدين

استقبل والي تلمسان، علي بن يعيش، سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، لي أون يونغ.

وحسب بيان ديوان الوالي، فقد دار الحديث بينهما على المستوى الراقي للعلاقة الجزائرية الكورية في بعدها التاريخي.

كما انتهز الوالي الفرصة، للتوقف على مؤهلات تلمسان في الصناعة، الفلاحة والبحث العلمي، وأكد على التسهيلات التي تقدمها الولاية من أجل جلب الإستثمار.

وقد أشار سفير كوريا الجنوبية، على تدعيم هذه العلاقات، في ركن التبادل بين رجال الأعمال من كوريا الجنوبية، وولاية تلمسان، كما عبر عـن استعداده لتطوير ترببة الفطريات.

من جهته أكد الوالي، أن تلمسان تتوفر على العديد من الفرص والظروف المواتية، التي تستطيع بموجبها إستقطاب الإستثمارات الإقتصادية الكورية.

وفي هذا الصدد، أكد على إقحام جامعة تلمسان وغرفة التجارة و الصناعة للولاية، كونها طرف في هذه الإستراتيجية، قصد دفع عجلة التعاون إلى الأمام.