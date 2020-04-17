والي تلمسان يزور المقيمين بالمركز المتخصص في الحماية بنات وملجأ دار المسنين

قام والي ولاية تلمسان، أمومن مرموري، بزيارة المقيمين بالمركز المتخصص في الحماية – بنات – الكائن بحي بيروانة وملجأ دار المسنين المتواجد باب سيدي بومدين.

وأعطى الوالي توجيهات إلى المديرين المسؤولين على هذا المركز، لإتخاذ الإجراءات المادية والبشرية من أجل توفير كل الظروف اللازمة لهذه الفئات، وإتخاذ إجراءات صحية وقائية حفاظا على سلامة هذه الفئات.

وعبر الوالي عن إرادته من أجل إعداد عملية قصد تهيئة بعض المرافق الخاصة بهذا المركز.

بعد هذه المحطة توجه الوالي والوفد المرافق له إلى ملجأ دار المسنين الكائن بحي باب سيدي بومدين، حيث أتيحت له الفرصة لزيارة المرافق الخاصة بهذا المركز و استمع كذلك إلى الإنشغالات المقيمين به.

وأعطى في ذات السياق توجيهات ونصائح للقائمين على هذا الملجأ من أجل تحسين الخدمات المقدمة.

وأكد أن مصالح الولاية تبقى في أهبة الإستعداد لدعم هذه المراكز .

كما عبر بدورهم المقيمون بهذا المركز عن سعادتهم لهذه الإلتفاتة الطيبة خاصة في هذه الفترة التي تعرف ظرفا صحيا خاص .