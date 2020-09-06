والي تلمسان يزور مركز مكافحة السرطان بشتوان

قام اليوم الأحد أمومن مرموري والي ولاية تلمسان بزيارة ميدانية قادته إلى مركز مكافحة السرطان الكائن ببلدية شتوان.

وتفقد الوالي مرافق هذه المؤسسة الصحية العمومية، كما كانت له الفرصة للاستماع إلى عرض حال قدمه مدير التجهيزات العمومية حول تقدم الاشغال التقنية على مستوى بعض الأجنحة.

بعدها استمع الوالي إلى الانشغالات التي طرحها السلك الطبي المتواجد بهذه المؤسسة فيما يخص التجهيزات الخاصة بالمركز، في هذا الشأن أكد المسؤول على الولاية عن الاستعداد الكامل لمرافقة هذه الأطقم من اجل التكفل الأحسن بالمرضي.

الزيارة جرت بحضور مدير الصحة والسكان ومدير التجهيزات العمومية والسلطات المحلية.