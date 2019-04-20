والي تلمسان يشرف على قرعة توزيع 251 سكن عمومي ايجاري

أخبار الجزائر
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والي تلمسان يشرف على قرعة توزيع 251 سكن عمومي ايجاري
بقلم نسرين محفوف

أشرف والي تلمسان، علي بن يعيش، اليوم السبت، على تنظيم القرعة لفائدة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية.

وقد أجريت القرعة، لتحديد تموقع شقق المستفيدين من حصة 251 وحدة سكنيــة عمومية إيجارية، والخاصة ببلدية بن سكران، دائرة بن سكران.

العملية كان لها الصدى الإيجابي في أوساط المواطنين الذين استفادوا من هذه السكنات.

وعبروا عن ارتياحهم،  بعد أن عانوا من ظروف اجتماعية صعبة.

في إنتظار عملية تسليم المفاتيح التي ستكون مباشرة بعد انتهاء المستفيدين من كل الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا.


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