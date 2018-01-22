والي تلمسان يوقف “مير” الرمشي عن مهامه

قام والي ولاية تلمسان، اليوم الإثنين، بتوقيف رئيس بلدية الرمشي “عبد الكريم شريفي” عن مهامه.

القرار جاء بعد متابعات قضائية طالت مير الرمشي وأدانته من طرف العدالة بتهمة تتعلق بالفساد وسو ء التسيير خلال عهدة انتخابية سابقة.

وحسب معلومات “النهار”، فإن التهم تتعلق بخالفة قانون التعمير في بناية من طابقين و منح السوق الأسبوعي للرمشي بمخالفة دفتر الشروط.

للعلم أن شريفي أعيد انتخابه خلال هذه العهدة على رأس بلدية الرمشي.

ومن المنتظر أن يتم غدا الثلاثاء، انتخاب رئيس جديد لبلدية الرمشي من بين أعضاء المجلس البلدي.