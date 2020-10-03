والي تمنراست: سجلنا 1344 إصابة بداء الملاريا منذ جانفي

كشف والي تمنراست، أن الولاية سجلت 1344 حالة إصابة بداء الملاريا، منذ شهر جانفي الماضي وإلى غاية 2 أكتوبر 2020.

وأكد الوالي، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة الداء، من ردم للبرك المائية خاصة في عين قزام وتين زواتين.

وأوضح ذات المتحدث، أن ذروة الإصابات بداء الملاريا تكون في شهر سبتمبر، وذلك بسبب تساقط الأمطار بالدول المجاورة والتبادلات التجارية، ثم يبدأ بالتراجع في شهر أكتوبر.

وطمأن والي تمنراست المواطنين، إن هذا داء الملاريا غير معدي.

وحول الإجراءات المتخذة لمحاربة الداء، قال الوالي أنه أمر رؤساء الدوائر خاصة في عين قزام، بالذهاب إلى الحدود وإعطاء الدواء لكل من يجدونه هناك، لأن بعض الأشخاص لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.

وفي الأخير، أكد الوالي، أن الوضع جد متحكم فيه، والأدوية متوفرة وتكفي لسنة، كما أن الأطباء في المنطقة لديهم تجربة في هذا الداء.