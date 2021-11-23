والي تموشنت السابق مهدد بـ 6 سنوات سجنا نافذا في قضايا فساد

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة وهران 6 سنوات سجنا نافذا ضد والي عين تموشنت السابق “ا. ح. ت” من ضمن أكثر من 90 متورطا اخر في قضايا فساد سبقتها تحقيقات أمنية موسعة استغلالا لعدة شكاوى تتعلق بتجاوزات وابرام صفقات مشبوهة.

وهي القضية التي توبعوا فيها بتهمة منح امتيازات متمثلة في أراضي فلاحية تقع بمناطق استراتيجية بغير وجه حق وبسعر رمزي لإطارات ورجال أعمال، من بينهم ابن والي سابق لإحدى الولايات بعد تحقيقات موسعة أعقبت شكاوى مقصيين من الاستفادة من أراضي فلاحية عن طريق الامتياز اظهرت ان أطرافا اخرى إستفادت منها حيث تم احصاء 74 ملفت مقبولا غير مستوفي الشروط ولم توافق عليه اللجان الولائية.