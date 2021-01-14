والي تموشنت السابق وإطارات رهن الحبس المؤقت بوهران

أمر قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لمحكمة فلاوسن في وهران، بايداع والي عين تموشنت السابق “ا. ح. ت” والعديد من الإطارات الحبس المؤقت.

وذلك بعد تورطهم في قضايا فساد، وهي القضية التي سبقتها تحقيقات أمنية موسعة استغلالا لعدة شكاوى.

أين أفادت التحقيقات بتجاوزات تتم على مستوى الولاية، في عهدة الوالي السابق لعين تموشنت وابرامه لعديد الصفقات المشبوهة.

وأسفرت التحريات عن تورط الوالي السابق لعين تموشنت، في منح امتيازات متمثلة في أراضي فلاحية تقع بمناطق استراتيجية.

وذلك بغير وجه حق لإطارات ورجال أعمال، من بينهم ابن والي سابق لإحدى الولابات وبسعر رمزي.