والي تندوف: إجراءات رفع الحجر تخص فقط تنقل الأشخاص

قال والي ولاية تندوف، محيوت يوسف، إنّ “إجراءات رفع الحجر المنزلي الكلي تخص فقط تنقل الأشخاص”.

وأشار الوالي، في بيان نشرته المصالح الولائية، بخصوص النشاطات التجارية المعنية بالغلق النقل بكل أنواعه وسط المدينة وما بين الولايات، المقاهي، المطاعم منها محلات الإطعام السريع ومحلات تحضير البيتزا، الحمامات والمرشات، نشاط صالونات الحلاقة “نساء ورجال”، محلات بيع الملابس والأحذية والسوق الأسبوعي، غير معنية بإعادة بعث النشاط في إنتظار قرارات أخرى بخصوص هذا الشأن”.

كما أضاف الوالي أن “هذا الإجراء لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية من جائحة كورونا المبنية أساسا على ارتداء القناع الوقائي، إحترام مسافة التباعد الإجتماعي و كذا تجنب كل أنواع التجمعات”.