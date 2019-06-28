والي تندوف “هذا هو السبب الحقيقي لرفضنا إقامة الإجتماع العمومي بالولاية”

كذّب والي ولاية تندوف، أمومن مرموري، كل الشّائعات والدّعايات التي روّجت عن رفض السلطات الولائية الترخيص لإجتماع عمومي.

القصد منه إيجاد حلول للأزمة التي تعيشها البلاد.

وحسبما أكّده بيان الولاية، اليوم الجمعة، فإنّ الإشاعات التي روّجت لها بعض منصات وصفحات لمواقع التواصل الإجتماعي أنّها عارية من الصّحة ولا أساس لها.

مشيرا ذات المصدر، أنّ الولاية لم ترفض أيّ طلب لتنظيم أيّ إجتماع عمومي.

وأوضح ذات المصدر، أنّه تقدم مجموعة من المواطنين إلى مديرية التّنظيم والشؤون العامة بالولاية للتبليغ عن رغبتهم لتنظيم هذا اللّقاء.

مضيفا نفس المصدر، ليتم تسليمهم من نفس المصالح إستمارة تصريح قضد ملئها وفقا للقوانين المتعلقة بالإجتماعات والمظاهرات العمومية.

إلّا أنّ المعنيّين لم يودعوا التصريح رسميا لمصالح الولاية إلى غاية اللحظة.