والي تندوف يشرف على إحياء احتفاليات اليوم الوطني للأخوة والتلاحم

أحيت اليوم مصالح ولاية تندوف، اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية.

وأشرف والي الولاية محيوت يوسف مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات العسكرية، الأمنية والمدنية على فعاليات التظاهرة المقامة بالمناسبة .

هذه الاحتفالية التي احتضنتها دار الثقافة ضمت عروض لمختلف الأسلاك الأمنية على غرار الحماية المدنية وكيفية التعامل مع الحوادث وعمليات الانقاد،

وخلال التظاهرة قدمت فرق الدرك الوطني بالكلاب المدربة والأجهزة المستخدمة في أداء المهامعرض .

وعرض مختلف الاجهزة التي تستخدمها الشرطة في مهامها كمكافحة الجريمة والتزوير ، لتستمر الاحتفالات في الفترة المسائية بإقامة عدة نشاطات رياضية.