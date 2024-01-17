والي تندوف يعاين منطقة التبادل التجاري الحر مع موريتانيا

قام والي ولاية تندوف، دحو مصطفى، بزيارة ميدانية لمعاينة مشروع المعبر الحدودي الجزائري – الموريتاني مصطفى بن بولعيد.

وحسب ما أفادت به الولاية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، عاين الوالي منطقة التبادل التجاري الحر تندوف. كما وقف كذلك على آخر التطورات بالمشروع قبل عملية تدشينه واستلامه من طرف الشركة الوطنية للاشغال العمومية المكلفة بالانجاز.

يشار أن الزيارة تمت بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات المحلية الأمنية والمدراء التنفيذيون المعنيون بالمشروع ومكتب الدراسات ورئيس فرق العمل المكلف بالانجاز.

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