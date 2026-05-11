والي تندوف يودّع الحجاج المتوجهين إلى البقاع المقدسة

أشرف صباح اليوم الاثنين، مصطفى دحو والي ولاية تندوف، من مطار الرائد فراج بالولاية، على توديع الحجاج الميامين والمتوجهين إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 2026م/1447هـ.

وكان الوالي مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية المدنية والعسكرية، وبهذه المناسبة. قام مصطفى دحو بتوديع الحجاج الميامين، متمنيا لهم حجًا مبرورًا وسعياً مشكورا وذنبا مغفوراً.

