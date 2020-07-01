والي تيارت: إمكانية وضع تجمعات سكانية تحت الحجر الصحي

شدد والي ولاية تيارت على جميع النجار الذين تم الترخيص لهم بمزاولة نشاطهم التجاري على وجوب احترام الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ولم يستبعد والي الولاية محمد أمين درامشي امكانية وضع اي تجمع سكاني في وضعية الحجر الصحي اذا اقتضى الأمر ذلك.

بعد استشارة اللجنة الطبية المختصة في محاربة الوباء حفاظا على الصحة العمومية كما امر ذات المسؤول من مصالح البريد فوريا وضع تدابير تسمح بتفادي حالات الازدحام خلال دفع رواتب الموظفين والعمال اوالمتقاعدين.

وهذا بالتنسيق مع المصالح المعنية لا سيما الجهات الامنية كما أمر والي الولاية بتسطير برنامج دائم و مستمر لتسخير كامل القدرات المادية والبشرية لمختلف القطاعات لإعادة تنشيط عمليات التعقيم والتطهير عبر كامل تراب الولاية.

وتكثيف حملات التحسيس باشراك الطواقم الطبية وتسهيل انتاج الاقنعة الواقية.