والي تيارت.. الإستثمارات ستُمنح للمستثمرين الحقيقيين

قال والي ولاية تيارت محمد أمين درامشي، أن مشاريع الإستثمارات ستُمنح للمستثمرين الحقيقيين فقط.

وأكد الوالي، أن هناك رقابة دائمة على جميع المشاريع التنموية والإقتصادية منها.

وأضاف الوالي على هامش تنصيب رؤساء الدوائر الجدد، أن الدولة ستقدم كل التسهيلات لجميع المستثمرين و لا سيما الشباب منهم.

مشددا على أن تكون هناك رغبة حقيقية للعمل وأن تكون ملفاتهم مستوفية الشروط وتُقدم قيمة مضافة للولاية.

وأمر درامشي جميع المسؤولين المحليين على التواصل مع المواطنيين ومشاركتهم في جميع القرارات من أجل استرجاع ثقة المواطن.

كما أضاف أنه أبلغ جميع المسؤولين بوجوب التقيد بهذا الأمر، ويشار أن 10 رؤساء دوائر جُدد من بينهم امرأتان استلموا مهماهم بصفة رسمية و يتعلق الامر بكل من دائرة تيارت و قصر الشلالة و الدحموني ومدروسة ومغيلة و مشرع الصفا والرحوية والسوقر فرندة و الحمادية .