والي تيارت “للنهار”: الرئيس يولي أهمية للوضع.. برنامج إستعجالي للتزوّد بالمياه

قال والي ولاية تيارت علي بوقرة، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى على أعلى هرم للدولة لمتابعة الوضع في ولاية تيارت.

وأضاف والي تيارت في تصريح “للنهار”، أنه سيحل اليوم بالولاية وفد وزاري يتكون من وزير الداخلية، وزير الموارد المائية والري. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للحماية المدنية. من أجل عرض البرنامج الإستعجالي التي استفادت منه الولاية. مشيرا كذلك إلى أن الولاية تلقت دعما كبيرا من ولاة الجمهورية للولايات المجاورة على غرار الجلفة، تيسمسيلت، سعيدة، البيض، والعاصمة من أجل مساعدة المواطنين بالولاية.

وكشف في سياق ذي صلة، أن إنشغالات ساكنة تيارت رفعت إلى أعلى مستوى. ومشكل المياه هو نتيجة تراكمات لسد بن خدة الذي يلبي 80 بالمائة من إحتياجات السكان بالمياه الصالحة للشرب. مؤكدا على توفير كل الإمكانيات لضمان تزويد المواطنين في ظروف إستثنائية بالماء الشروب. خاصة بعد تسجيل مشروع السد الشرقي. أين تم إتخاذ الإجراءات لاطلاق المشروع وتم تسجيل الغلاف المالي وسيوضع حيز الخدمة في الصائفة المقبلة.