والي تيارت يقرر غلق أسواق المواشي عبر تراب الولاية

قرر اليوم والي ولاية تيارت منع مزاولة النشاط التجاري الخاص بالاسواق الأسبوعية للمواشي عبر كامل تراب الولاية.

وحذر والي ولاية تيارت محمد أمين درامشي ان اي مخالفة للقرار بالمتابعة الفضائية لمحاصرة فيروس كورونا.

وكان الوالي قد رخص في 7 من الشهر الجاري بإستئناف الانشطة الاقتصادية والتجارية بصفة جزئية الا ان المعنيين لم يلتزموا بالتداببر الاحترازية حيث تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي السوق الأسبوعية ببلدية السوقر .

أين شوهد تدافع كبير دون الالتزام بالحد الادنى من الوقاية و قد أمر والي الولاية الجهات الامنية بردع المخالفين حفاظا على الصحة العمومية .