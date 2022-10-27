قناة النهار والي تيارت يقف على إنطلاق مصنع هيونداي بقلم قناة النهار نشر في 27 أكتوبر 2022 - 11:19 تيارت شارك غرِّد أرسل 91 0 والي تيارت يقف على إنطلاق مصنع هيونداي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ABa3Z اقرأ أيضا علي عون : أكثر من 400 مشروع ينطلق في الإنتاج بعد رفع العراقيل البيروقراطية عنها قناة النهار 17 أكتوبر حكاية نجاح: رغم الألم والمعانة اليومية.. فتاتان تتحديان المرض وتصنعان قصة ملهمة قناة النهار 12 أكتوبر صريح جدا : كم ينفق الجزائري على ما يأكله من كماليات.. ؟ قناة النهار 17 أكتوبر فاسألوا : النبي محمد صاحب الشفاعة العظمى قناة النهار 08 أكتوبر أعتذر لكل رب أسرة وجد صعوبة في إيجاد المواد الإستهلاكية وسنضرب بيد من حديد للقضاء على المضاربين قناة النهار 06 أكتوبر شاهد..أجواء سير الإنتخابات الجزئية ببلديتي تيزي وزو و بجاية قناة النهار 15 أكتوبر رسالة مريم وآسيا للمرضى وللاصحاء .. '' حبوا روحكم'' .. '' ماتجيبوش سبة بالمرض'' قناة النهار 12 أكتوبر "مصطفى زبدي :"التجار الصغار هم ضـ.ـحية اللوبيات الكبيرة.. يجب عليهم التبليغ قناة النهار 07 أكتوبر رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية 2022- 2023 قناة النهار 16 أكتوبر بلجود : الأسطول الجوي تدعم ب 15 طائرة جديدة قناة النهار 24 أكتوبر