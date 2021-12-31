والي تيارت يكرم بطلة الملاكمة خليف إيمان

نفت مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية تيارت الإشاعات المتداولة حول وجود ندرة في زيت المائدة.

وأكدت مديرية التجارة في بيان لها، اليوم الخميس أن مادة زيت المائدة متوفرة في جميع نقاط البيع بالجملة وبالتجزئة في الولاية وبكميات كافية.

كما دعت المديرية المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء الإشاعات وإقتناء هذه المادة بعقلانية. كما طمأنت بأن عملية تموين السوق المحلية بزيت المائدة تتم بصفة عادية.

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للإشارة طالب، رئيس الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة جيلالي قاسمي، بضرورة تدخل السلطات الولائية. وعلى رأسها والي الشلف لخضر سداس، لأجل فتح تحقيق معمق حول ندرة مادة الزيت.

وأشار قاسمي في تصريح خص به النهار، إلى وجود أطراف تحاول إستغلال هذه الندرة لإرهاق كاهل المستهلكين من خلال تخزين هذه المادة الأساسية. لأجل المضاربة في الأسعار.

وتطرق ذات المتحدث إلى أن فريق جمعية إرشاد المستهلك قد تواصل مع بعض التجار الذين أكدوا بأن الجهة الممونة لهم أصبحت تزودهم بكميات قليلة. لا تكفي حتى لسد حاجيات زبائنهم الحالة التي جعلت العديد من التجار يرفضون إستلامها، ناهيك عن إلزامهم على التعامل بالفاتورة.

في ذات السياق دعا قاسمي القائمين على مديرية التجارة بضرورة التواجد الميداني بغرض حلحلة هذه الأزمة في أقرب الآجال، وذلك ببناء جسور التواصل مع الممونين والتجار مع إشراك جمعية إرشاد المستهلك، فضلا عن إتخاذ إجراءات ردعية في حق كل من يخالف القانون أو يقصر في تأدية مهامه وخاصة لما يتعلق الأمر بالإحتكار أو المضاربة في الأسعار بعد إفتعال ظاهرة الندرة في أغلب المحلات التجارية.