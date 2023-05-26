والي تيبازة: إستعنا بـ100 شاحنة وآلية لإزالة مخلفات السيول

كشف والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، أنه طلب الاستعانة بامكانيات مادية من ولايات اخرى إثر السيول التي ضربت الولاية ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وقال الوالي، في لقاء عقده اليوم الجمعة مع مختلف المديريات والمصالح، أنه قد تم وصول نحو 100 شاحنة والية من ولايات الجزائر عين الدفلى والبليدة. كما يرتقب وصول ليات اخرى من ولاية مستغانم.

هذا وعقد الوالي اليوم الجمعة لقاء مع مختلف المديريات والمصالح. وكذا رؤساء دوائر قليعة وبوسماعيل وفوكة ورؤساء البلديات التابعة لهذه الدوائر لتقييم الوضعية والاجراءات التي ستتخذ ازاء الاضرار.

هذا وخلفت التقلبات الجوية الأخيرة بولاية تيبازة، أضرار كبيرة إثر الفيضانات والسيول، حيث أغلقت العديد من الطرقات وتضررت عدة مباني بالولاية.

وبلغا كمية الأمطار المتساقطة في الولاية ليل الأربعاء إلى الخميس، 7 مرات الكمية العادية، حسب تصريح لوالي الولاية.