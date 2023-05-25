والي تيبازة: الأمطار المتساقطة بلغت 7 مرات الكمية العادية وسنزيل الأضرار

كشف والي ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة، أن كميات الأمطار المتساقطة بالولاية خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء إلى الخميس بلغ 7 مرات الكمية العادية.

وأورد الوالي، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن هذه الأمطار، تسببت في شلل بحركة المرور على مستوى الطريق السريع الرابط بين الجزائر وتيبازة.

وأضاف بوستة، أنه قد تم تسجيل تضرر بعض المنازل على مستوى 3 بلديات، وهي القليعة وفوكة وخميستي التي غمرتها المياه. مؤكدا أنه قد تم تسخير كل الوسائل لإزالة هذه الأضرار.

وأوضح الوالي أنه قد تم قطع التيار الكهربائي كإجراء لسلامة المواطنين.

هذا وتنقل والي الولاية أبو بكر الصّديق بوستة، صبيحة اليوم الخميس، في زيارة ميدانية لمعاينة الأضرار المسجلة جراء الأمطار المتساقطة.

وأشرف الوالي على عملية إزالة مخلفات السيول وفتح الطريق السريع الدواودة – شرشال. بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، وقائد القطاع العملياتي وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

كما تنقل الوالي، أبو بكر الصّديق بوستة إلى مستشفى القليعة لمعاينة الأضرار المسجلة جراء الأمطار المتساقطة.

أين أوضح أنه قد تم بناء جدار واقي خفف من خطورة الوضع في المستشفى، ومؤكدا أنه لا يوجد أي خطر على المستشفى في الوقت الراهن.

وفي الأخير، كشف الوالي أنه سيتم القيام بعملية احصاء للخسائر البشرية والمادية.

هذا ووصلت فرق الدعم للحماية المدنية، من أجل المشاركة في القيام بعمليات دحر وامتصاص المياه. بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي مس معظم أحياء وسكنات بلديات الدواودة والقليعة وفوكة وبوسماعيل والشعيبة.

كما تدعمت فرق التدخل بغطاسين من الحماية المدنية لكل من مديرية الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، والبليدة، المدية والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

هذا وتم تعليق الدراسة والإمتحانات على مستوى المؤسسات التربوية المتضررة ببلديات ودوائر القليعة وفوكة وبوسماعيل.