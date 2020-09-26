والي تيبازة تتفقد المناطق والسكنات المهددة بحريق غابة طارق بن زياد

تفقدت والي تيبازة، لبيبة وناز، ليلة الجمعة، رفقة رئيس الديوان والسلطات الأمنية المناطق والسكنات المهددة بالحريق ببلدية الناظور، دوار وعلي.

وشب الحريق على مستوى غابة طارق بن زياد بدوار أوزاكو ببلدية تيبازة، حيث تم الانتهاء من عملية إخماده صبيحة اليوم.

وبالخصوص، تم تسخير إمكانيات ووسائل مادية وبشرية معتبرة، تمثلت في تدخل الوحدة الرئيسية و17 وحدة فرعية تابعة للحماية المدنية الوطنية.

كما تدخل الرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات في ولاية تيبازة وكل من الرتل المتنقل الخاص بولاية البليدة وولاية المدية.

وتم مجابهة وإخماد هذا حريق غابة طارق بن زياد بدوار أوزاكو ببلدية تيبازة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بحضور الوالي والجهات المختصة.