والي تيبازة تتنقل إلى مكان سقوط المروحية قبالة سواحل بوهارون

تنقلت والي ولاية تيبازة، ويناز لبيبة، اليوم الأربعاء، إلى مكان وقوع حادث سقوط المروحية قبالة سواحل بوهارون.

ووقع الحادث أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء، وفي حدود الساعة 11:25.

حيث سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية.

ووقعت في عرض البحر على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.

وأسفر الحادث عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة.