والي تيبازة: شكلنا خلية أزمة واتخذنا كافة الإجراءات للتكفل بعائلات ضحايا الحادث

صرح والي تيبازة، محمد بوشمة، أن مصالحه قد اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للتكفل بعائلات ضحايا الحادث الذي وقع اليوم صباحا.

وأكد في تصريح للنهار، اليوم الأحد، أنه تم تشكيل خلية أزمة، خاصة بالحادث، مع نقل جثت الضحايا، والجريح إلى المستشفى.

من جانبه، كشف مدير الصحة لولاية تيبازة، توفيق جسيم عمراني، أن حالة الجريح جيدة، إلا أنه لايزال في حالة صدمة.

للتذكير، توفي صبيحة اليوم الأحد، 7 أشخاص فيما أصيب آخر في حادث مرور بين حافلتين في بلدية حجوط ولاية تيبازة.

وحسب مصالح الحماية المدينة، وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني 67 ببلدية حجوط، إثر اصطدام حافلة لنقل الطلبة وحافلة صغيرة.