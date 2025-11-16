والي تيبازة للنهار Tv: لا خسائر بشرية جراء الحرائق وتعويض المتضررين

أكد والي ولاية تيبازة، أمين بن شاولية، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، جراء الحرائق التي ضربت الولاية خلال الأيام الماضية.

وقال الوالي، في تصريح لتلفزيون النهار: “لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية جراء حرائق الغابات. فيما تضررت 191 هكتار من المساحات الغابية، ولا تزال السلطات تواصل عمليات الإحصاء والتحقيق”.

وكشف الوالي، عن إنشاء لجان خاصة لإحصاء وتقييم الخسائر المادية للمواطنين والفلاحين. والتي شملت نفوق مواشي وأضرار مست تجهيزات سقي الأراضي الفلاحية. وإحتراق أشجار مثمرة وتجهيزات مربي النحل.

وأضاف بن شاولية، أن المساحة الغابية الإجمالية التي تضررت من الحرائق بلغت 191 هكتار. مشيرا إلى أن التحريات من طرف المصالح الأمنية متواصلة لمعرفة أسباب الحرائق.

وأكد الوالي، أن لجان الإحصاء والتقييم تواصل عملها الميداني، حيث سيتم فور الإنتهاء من تقييم الخسائر، إرسال الملف للسلطات المركزية قصد تسجيل اعتمادات وتعويض المتضررين.