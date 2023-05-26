والي تيبازة: وصول 100 شاحنة وآلية من مختلف الولايات 

عقد والي ولاية تيبازة ابو بكر الصديق بوستة، اليوم الجمعة، لقاء مع مختلف المديريات والمصالح.

وكذا رؤساء دوائر قليعة بوسماعيل وفوكة ورؤساء البلديات التابعة، لهذه الدوائر لتقييم الوضعية والاجراءات التي ستتخذ ازاء الاضرار التي خلفتها الأمطار المتساقطة في الأيام الماضية.

كما اكد والي الولاية الاستعانة بالامكانيات المادية من ولايات اخرى لرفع الاتربة والاوحال، حيث وصلت نحو 100 شاحنة وآلية من ولايات الجزائر عين الدفلى والبليدة، كما يرتقب وصول اليات اخرى من ولاية مستغانم.

كما كان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، مرفوقا بوالي تيبازةـ في زيارة إلى ميناء خميستي للوقوف على الأضرار الناجمة جراء السيول والفيضانات التي عرفتها المنطقة.

من جانب اخر تتواصل جهود فرق مصالح سونلغاز التوزيع تيبازة، والتي تدعمت بفرق تقنية من كل من مديرية التوزيع لبومرداس، البليدة، عين الدفلى والمدية لإصلاح كل الأعطال وإرجاع التيار الكهربائي.