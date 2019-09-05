والي تيبازة يحمل رئيس دائرة سيدي اعمر مسؤولية ما تعيشه مدرسة دوار تملول

قام والي ولاية تيبازة محمد بوشمة بتحميل رئيس دائرة سيدي اعمر مسؤولية ما تعيشه مدرسة دوار تملول التابعة لبلدية مناصر.

وأضاف الوالي انه لايمكن تقبل وضعية مثل هذه بمدرسة تقع في المدينة وليس بالقرى النائية والمؤسسة.

مشيرا أن المدرسة لاتحتاج سوى لعملية التنظيف، يكفي إحضار عامل واحد فقط لتنظيفها.

ولم يكتفي محمد بوشمة بتحميل المسؤولية لرئيس الدائرة على الوضعية المزرية التي تعيشها مدرسة دوار تملول بل بعدم حضوره لتفقد الوضع.

هذا وقد قام اليوم والي تيبازة بزيارة فجائية للمدرسة دون علم المسؤولين بأنها ستكون نقطة من نقاط الزيارة.