والي تيبازة يدشن عدة مشاريع في إطار برنامج الإحتفال بعيد الإستقلال

أشرف والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصّديق بوستة، اليوم الإثنين، على عملية تدشين العديد من المشاريع على غرار شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب شبكة الغاز الطبيعي.

وأضح بيان للولاية أن الوالي أشرف على عملية تدشين شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب. لدوار تيفساسين انطلاقا من واد الحد بلدية بني ميلك.

مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها تحسين خدمة تزويد قرابة 04 آلاف من الساكنة بالمياه، بمعدل 1/2 بدل 1/5.

كما تمت عملية التدشين بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأسرة الثورية ، المنتخبين والسلطات المحلية المدنية و الأمنية.

وفي ذات السياق أشرف الوالي على تدشين الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين بلدية أغبال وولاية عين الدفلى على مسافة 23 كلم.

ومن جهة أخرى تم وضع حيز الخدمة مشروع ربط دوار الحوض بشبكة الغاز الطبيعي، بلدية قوراية. حيث استمع الوالي لعرض حول ربط 1000 مسكن عبر إقليم الولاية بشبكتي الغاز والكهرباء.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت في إطار برنامج الإحتفال الولائي بعيد الإستقلال .