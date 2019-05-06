والي تيبازة يشرف على افتتاح سوق الرحمة

أخبار الجزائر
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والي تيبازة يشرف على افتتاح سوق الرحمة
بقلم نسرين محفوف

أشرف اليوم الاثنين، والي تيبازة، على افتتاح سوق الرحمة الرمضاني بالولاية.

وقد طاف الوالي له بأجنحة السوق المختلفة، حيث أكد على ضرورة الحفاظ على الأسعار التي هي في متناول المستهلك.
وشدد الوالي على ضرورة القيام برقابة دورية، وهذا للحفاظ على النوعية و الأسعار.

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