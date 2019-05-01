والي تيبازة يضع حيز الخدمة مكتب بريدي متنقل

أحيت ولاية تيبازة ذكرى عيد العمال، الموافق للفاتح من شهر ماي، تحت إشراف الوالي، محمد بوشمة.

وتوجه الوالي رفقة الوفد المرافق له الى ساحة الشهداء، ببلدية تيبازة، من أجل رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء.

وتوجه الوالي إلى مقر قباضة البريد بتيبازة، لإعطاء إشارة انطلاق السباق الجهوي للدراجات الهوائية، كما أعطى إشارة انطلاق سباق سعاة البريد .

وعلى هامش الاحتفال بهذه المناسبة، تم وضع مكتب بريدي متنقل (حافلة)، حيز الخدمة، به طاقم اداري يقدم خدمات على مستوى المناطق النائية ببلدية تيبازة.

وحسب موقع الولاية، ستعمم العملية لتشمل باقي بلديات الولاية.