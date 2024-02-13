والي تيبازة يعاين أرضية مدرج هبوط طائرات إخماد الحرائق
بقلم عايدة.ع
قام والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصّديق بوستة، اليوم الثلاثاء، بمعاينة الأرضية المخصصة لتهيئة مدرج خاص بهبوط الطائرات و الحوامات المشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات.
وأوضحت الولاية أن أبو بكر الصّديق بوستة، عاين الأرضية المخصصة لتهيئة مدرج خاص بهبوط الطائرات و الحوامات. المشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات، و ذلك في إطار التحضير و الاستعداد لموسم مكافحة حرائق الغابات.
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