والي تيبازة يعلن الحرب على أصحاب الدراجات النارية

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول المناورات الخطيرة التي يقوم بها اصحاب الدراجات النارية.

واوضحت ذات المصالح أنه وفي إطار محاربة كل أشكال المناورات الخطيرة على الطرقات المرتكبة من طرف أصحاب الدراجات النارية. وحفاظا على سلامة مستعملي الطريق.

كما ان والي تيبازة ووفقا لذات الصفحة اقر عدد من التدابير بخصوص للحد من خطورة الدراجات النارية عبر الطرقات. بوضع هذه الدراجات النارية في المحشر مع تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.

وتابعت مصالح الدرك عبر صفحة طريقي أن كل سائق لهذا الصنف من المركبات أي الدراجات النارية يقوم بالمناورات الخطيرة على الطرقات، وكذاعدم إستعمال وسائل الحماية “الخوذة مثلا”، وايضا الإزعاج والمساس بالسكينة العامة.

فإنه بترثب عليه وضع هذه الدراجات النارية في المحشر مع تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية، وهذا طبقا للقرار الصادر عن والي ولاية تيبازة.