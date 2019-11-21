والي تيبازة يغلق ملهى “قوس قزح” بعد تحويله لوكر دعارة

أمر والي ولاية تيبازة، بغلق الملهى الليلي المعروف باسم “قوس قزح”، الكائن على مستوى شاطئ العقيد عباس، التابع لبلدية دواودة بتيبازة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن أسباب غلق الملهى تتعلق بعدة مشاكل، من بينها تصرفات أعوان الملهى واعتداتهم على الزبائن بالضرب واستعمال ضدهم القوة.

وبالإضافة لإستغلال الفتيات، وحتى القصر منهم في أعمال الدعارة، وتسجيل عدد كبير من الإعتداءات على المارة ليلا في محيط الملهى وعلى مستوى الطريق المؤدي الى الشاطئ.

وكانت مصالح الدرك الوطني بتيبازة، قد تلقت العشرات من الشكاوي، لتنفذ عملية مداهمة ليلا لتوقيف المعتدين، لكن العملية تتكرر بشكل اليومي تقريب.

وعلى إثر هذه الأحداث، ولعدم احترام صاحب الملهى لدفتر الشروط، قرر والي الولاية غلق الملهى الليلي، حيث تم تشميع بابه بشكل مؤقت، بحضور عناصر الدرك الوطني.