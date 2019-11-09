والي تيبازة ينهي مهام “مير” بلدية الحطاطبة

قرّر والي تيبازة، محمد بوشمة، انهاء مهام رئيس بلدية الحطاطبة، لخضر قرفي، لأجل الإنسداد الحاصل بذات البلدية.

وأمر والي الولاية بتوقيف المير من مهامه على رأس البلدية، من أجل وضع حد لحالة الإنسداد الذي وصل لقرابة السنة.

وقد كلف الرجل الأول في تيبازة محمد محمودي، الأمين العام للبلدية بتسيير الشؤون اليومية لمختلف مصالح البلدية.

وجاء القرار لوضع حد للإنسداد الذي تعيشه بلدية الحطاطبة، وذلك منذ قرابة السنة، إثر رفض أغلبية النواب المحليين العمل مع المنهي مهامه.

حيث رفض 13 عضوا من أصل 15 من تشكيلة المجلس البلدي، العمل تحت رئاسة لخضر قرفي، المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.