والي تيبازة يُعاين مُخلفات السيول في القليعة

إنتقل والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصّديق بوستة، اليوم الخميس، في زيارة ميدانية للقليعة، لمعاينة الأضرار المسجلة جراء الأمطار المتساقطة.

كما زار الوالي، مستشفى القليعة لمعاينة الأضرار المسجلة جراء الأمطار المتساقطة، حسب بيان لمصالح الولاية.

وأدى الإضطراب الجوي الحالي وتساقط كميات معتبرة من الأمطار بعدة مناطق عبر الولاية، إلى تسجيل عدة انسدادات وغلق لبعض الطرقات جراء تدفق السيول.

وادت الاضطرابات الجوية، إلى غلق كل من الطريق السريع بواسماعيل – شرشال، والطريق الوطني رقم 11 كلا الاتجاهين. وكذا الطريق الولائي رقم 110.

كما أدت الأمطار إلى غلق الأحياء و الطرقات المؤدية من وإلى بلديات القليعة، وبوسماعيل، وفوكة، والدواودة والشعيبة.

هذا وتعكف مديرية الأشغال العمومية بالتنسيق مع السلطات المحلية، وبإشراف والي الولاية، على صيانة بعض الطرق المتضررة وإزالة المخلفات جرّاء تدفق سيول الأمطار.

ودعت مصالح الولاية، إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي التنقل في مثل هذه الظروف الجوية المتقلبة.

حيث تم تعليق الدراسة والإمتحانات على مستوى المؤسسات التربوية المتضررة ببلديات دوائر القليعة، وفوكة وبواسماعيل.