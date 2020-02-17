والي تيزي وزو: مهلة سنة التي حددها رئيس الجمهورية كافية لتصحيح الأوضاع

أكد والي ولاية تيزي وزو، جامع محمود، إن مهلة سنة التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كافية لتصحيح الأوضاع.

وأورد الوالي، للإذاعة الجزائرية، إن خطاب رئيس الجمهورية يهدف إلى تعزيز دور الجماعات المحلية من هيئات تنفيذية وهيئات منتخبة للتكفل الأحسن باحتياجات المواطنين.

وأضاف جامع، أن هذه الهيئات يقع على عاتقها معالجة الاختلالات والنقائص الموجودة على مستوى الولاية.

وتطرق الوالي لما يعرف بـمناطق الظل، معتبرا، أن المجتمع المدني مطالب بلعب دور مهم في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى جميع الفئات الهشة.

ومن جهة أخرى، أشار والي تيزي وزو، إلى أن بعض البلديات تعاني من عجز مالي كبير أثر على أدائها واستجابتها إلى مطالب المواطنين، وهو ما يستدعي إصلاح الجباية المحلية لتوفير موارد تسهل عمل البلديات.

وكشف الوالي، عن مجموعة من المشاكل المسجلة، كنقص العقار وانعدام المرافق العمومية والبنى التحتية ببعض التجمعات السكانية.

وأوضح الوالي، أن تيزي وزو، تحتوي على منطقة صناعية واحدة تفتقر إلى التهيئة، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تأهيل المنطقة لإستيعاب الإستثمارات المنتظرة، حسب ذات المصدر.