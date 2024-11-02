والي تيزي وزو يستقبل وفد “الفاف” تحضيرا لمواجهة الخضر وليبيريا

إستقبل والي ولاية تيزي وزو، جيلالي دومي، اليوم السبت، وفدا من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بملعب “حسين آيت أحمد، لعقد إجتماع قبل مواجهة المنتخب الوطني و ليبيريا.

في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. والتي سيحتضنها الملعب بتاريخ 17 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد مثل الإتحادية الجزائرية لكرة القدم في هذا الإجتماع، الأمين العام، نادر بوزناد، والذي كان بحضور مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو،عزيز طاهر، وممثلي الأجهزة الأمنية للملعب.

وأوضح بيان “الفاف”، أن أطراف هذا الإجتماع، بتفقد مختلف منشآت ملعب “حسين آيت أحمد” بالإضافة إلى أن بعض فنادق المدينة، بهدف ضمان أفضل الظروف لإقامة وفدي المنتخب الوطني و نظيره الليبيري في تيزي وزو قبل المواجهة التاريخية التي سيحتضنها الملعب، الأولى من نوعها في الولاية.

وأكدت “الفاف” في بيانها، أن الأمين العام، بوزناد، أعرب عن إرتياحه ورضاه بعد معاينته لوضعية منشآت الملعب “حسين أيت أحمد”، بعد الجهود المبذولة حتى الآن من قبل جميع الأطراف المعنية في تنظيم هذه المواجهة.

وفي الختام، كشفت “الفاف” أنه سيتم برمجة جلسات عمل أخرى في الأيام القادمة لإنهاء آخر التفاصيل المتعلقة بتنظيم هذه المباراة.