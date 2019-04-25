والي تيزي وزو يشدد على إحترام موعد تسليم الملعب الجديد

شدد محمود جمعة، والي ولاية تيزي وزو، أمس الأربعاء، على ظرورة إحترام الآجال المحددة لتسليم الملعب الجديد للولاية.

وخلال زيارة عمل وتفقد، وقف محمود جمعة، على مدى تقدم الأشغال بالملعب الجديد، وزجيمعى المرافق الرياضية التابعة له.

وطالب والي ولاية تيزي وزو، من المسؤولين على اتمام أشغال الملعب، بظرورة احترام الآجال، لتسليم الملعب شهر أوت المقبل، كما هو متفق عليه.

ومن جهته، أوضح أولطاش عبد الرحمان، مديرالشباب والرياضة لتيزي وزو، أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 90%، والمكشروع سيسلم في موعده المحدد.

يذكر أن الملعب الجديد لتيزي وزو، يتسع لـ 50 ألف متفرج، وتجري حاليا عملية وضع العشب الطبيعي، وتركيب المقاعد في المدراجات.