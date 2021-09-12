والي تيزي وزو يشرف على تنصيب رؤساء الدوائر الجدد

أشرف جيلالي دومي، والي ولاية تيزي وزو، على تنصيب رؤساء الدوائر الجدد. تبعا للحركة الأخيرة المقررة من طرف رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الدوائر.

وتم تنصيب تهامي قوقة، رئيس دائرة واقنون بصفة رئيس دائرة تيزي وزو. كما تم تعيين إبراهيم بوهراوة، رئيسا لدائرة بني يني. وعين عبد النور حسيني، أمين عام دائرة الشقة ولاية جيجل بصفة رئيس دائرة واسيف.

أما رشيد مواسي، رئيس دائرة سيدي علي بوسيدي بولاية سيدي بلعباس، فتم تعيينه بصفة رئيس دائرة واقنون. عبد القادر حضري، رئيس دائرة رأس الماء بولاية سيدي بلعباس، عين بصفة رئيس دائرة واضية. وطاهر شطيح، رئيس دائرة ششار بولاية خنشلة، يعين بصفة رئيس دائرة تيزي غنيف.

أما نور الدين بولغالغ، رئيس دائرة شطايبي، بولاية عناية فتم تعيينه بصفة رئيس دائرة معاتقة.