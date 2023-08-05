والي تيزي وزو يكرم المصارعين المتوجين في البطولة الإفريقية

كرم والي ولاية تيزي وزو، جيلالي دومي، خمسة مصارعين جزائريين من المتوجين في الطبعة الأخيرة من البطولة الإفريقية للجيدو، والتي جرت بمدغشقر.

وكرم الوالي دومي، خمسة مصارعين، اثنين منهم تحصلا على ميدالية ذهبية، وآخران برونزية، بالإضافة لمصارع آخر تحصل على المركز الخامس.

كما أبدى المصارعيين الجزائريين سعادتهم بهذا التكريم، الذي يعد اعترافا بالمجهودات التي بذلوها لتشريف الراية الوطنية.

ومن جهته اعتبر والي ولاية تيزي وزو جيلالي دومي، بأن هذه المبادرة، تأتي بهدف تشجيع الرياضيين الجزائريين لمواصلة تألقهم.