والي تيزي وزو يكشف موعد إنتهاء الأشغال بالملعب الجديد

الرياضة
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والي تيزي وزو يكشف موعد إنتهاء الأشغال بالملعب الجديد
بقلم كريم.تيغرمت

كشف والي ولاية تيزي وزو، جامع محمد، نسبة الأشغال التي بلغها الملعب الجديد بالولاية، والموعد المحدد لإتمام هذا المشروع.

وصرح جامع محمد، لتلفزيون “النهار”: “هناك ملف على المستوى المركزي لإعادة بعث هذا المشروع الكبير، وننتظر تلقي الموافقة خلال الشهر الجاري”.

وأضاف: “نسبة الأشغال بلغت إلى حد الآن حوالي 85%، وحسب المؤسسة المكلفة بالإنجاز، الأمر يتطلب حوالي 10 أشهر لإتمام كل الأشغال المتبقية”.

يذكر أن الملعب الجديد بتيزي وزو، شهد تأخر كبير في موعد تسليمه، بسب توقف الأشغال به في عدة مناسبات.


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