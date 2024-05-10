والي تيزي وزو يهنئ شبيبة القبائل لأقل من 21 سنة بعد التتويج بلقب كأس الجزائر

هنأ والي تيزي وزو دومي جيلالي المسيريون و الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين لفريق شبيبة القبائل لأقل من 21 سنة بعد فوزه بكأس الجزائر.

وتقدم الوالي دومي جيلالي بتقديم أحر التهنائي للفريق واللاعبين متمنيا لهم المزيد من التتويجات في المنافسة القادمة.

وكان الفريق القبائلي لأقل من 21 سنة قد توج بالنهائي بعد على وفاق سطيف بضربات الترجيح، في اللقاء الذي جرى بملعب سالم مبروكي بالرويبة.

كما توج الحارس سيف الدين بن رابح رجل المباراة بعدما تصدى لـ 3 ضربات ترجيح كاملة التي نفذها الفريق الخصم.