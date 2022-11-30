والي تيسمسيلت: برنامج الرئيس سيُحوّل الولاية إلى قطب إستثماري واقتصادي واعد

كشف والي ولاية تيسمسيلت، لعرج نحيلة، أنّ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للولاية، سيحوّل المنطقة إلى قطب إستثماري إقتصادي واعد. كاشفًا عن جاهزية وشيكة لخط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول.

وأشار والي تيسمسيلت في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، أنّ اجتماع مجلس الحكومة، بتيسمسيلت. سيمنح متنفسا أكبر للولاية ويمكنها من التحول إلى قطب استثماري إقتصادي نوعي. مشيرا إلى أن برنامج رئيس الجمهورية التكميلي سيسهم في دفع التنمية بالولاية. عبر تفعيل المشاريع الهيكلية وتذليل عقبات الإستثمار.

كما أشار الوالي إلى أن المعوق الأساس في تيسمسيلت ظلّ موصولا بالأراضي الجبلية والزراعية. وأتى الحل في اقتطاع الأراضي بفضل تعليمات الرئيس الذي يعرف الولاية عن قرب. مؤكدا أن الدولة أعطت كل الدعم للولاية. بما سيكفل تجسيد 340 مشروعا لفائدة مناطق الظل بنهاية 2022.

وأوضح الوالي، أنّ أول ملف هو مشكل العقار في منطقة تتسم بطابعيها الجبلي والزراعي. لذا جرى اقتطاع 580 هكتارا لتنفيذ المشاريع. ومنح رخص الإستثمار على نحو حرّك 19 مشروعا. بما وفّر قرابة ألف منصب شغل دائم. مع مخطط لفتح بوابة للمستثمرين لتعريفهم بقدرات ولاية تيسمسيلت.

ونبّه الوالي إلى اهتمام مصالحه بتحديث 1600 كيلومتر من شبكة الطرق. واستغلال 145 ألف هكتار صالحة للزراعة. مضيفا. وبحكم توفر الولاية على ستة سدود، نراهن على تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما نعمل على توسيع محيطات السقي.

أفاد نحيلة أنّه تمّ الانتهاء من خط سكة الحديد الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول. مشيرا إلى أنّه سيدخل الخدمة قريبا. حال الانتهاء من عملية التجهيز. علما أنّ الخط المذكور يمتدّ على طول 139 كيلومترًا، مسجلا مشروع آخر للسكك الحديدية على محور “تيسمسيلت – تيارت”. كما كشف عن توزيع 1500 حصة سكنية من مختلف الصيغ. فضلا عن حصة إضافية بألف سكن للقضاء على السكنات الهشة.

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