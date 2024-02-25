والي تيسمسيلت: تخصيص أكثر من 29 مليار سنتيم للمنحة التضامنية لرمضان

كشف والي ولاية تيسمسيلت فتحي بوزايد، أنه تم الإنتهاء من التحضير للعملية التضامنية تحسبا لشهر رمضان المبارك.

وأضاف الوالي بوزايد في تصريح “للنهار أونلاين”، أنه تم تحيين قوائم المستفيدين من المنحة التضامنية لشهر رمضان. أين تم تسجيل 27 ألف و115 مسجل في التطبيقة الرقمية. وسيتم منحهم الأموال وصبها في حساباتهم البريدية قبيل شهر رمضان.

وأضاف الوالي، أنه تم رصد إعتمادات مالية معتبرة من أجل العملية التضامنية لشهر رمضان. حيث تم تخصيص 22 مليون دينار من إعتمادات الولاية. بالإضافة كذلك إلى 79 مليون و53 ألف و 640 دج من ميزانية البلديات. ناهيك عن الإعتمادات المرصودة من قبل وزارة التضامن والتي قدرت بـ31 مليون دينار. وكذا الإعتمادات المرصودة من ميزانية الدولة التي بلغت 162 مليون و252 ألف دج. وهو مامجموعه 294 مليون و304 ألف و640 دج. أي مايعادل أكثر من 29 مليار سنتيم.

وأوضح الوالي في سياق ذي صلة، أنه تم تجهيز كافة الأماكن الخاصة بإنجاز أسواق الرحمة من أجل تسويق المنتجات الأساسية والغذائية بأسعار معقولة. أين تم تخصيص مساحة في كل دائرة إدارية والمقدر عددهم بـ 8 دوائر. أين سيتم فتح سوق للرحمة بدائرة تيسمسيلت، وثنية الحد، برج الأمير عبد القادر، خميستي، عماري، لرجام، برج بونعامة والأزهرية.

أما عن مطاعم الرحمة، فأشار الوالي بوزايد إلى أنه سيتم تحسبا لشهر رمضان فتح 10 مطاعم عبر تراب الولاية من أجل إفطار الصائمين وعابري السبيل.