والي تيسمسيلت: تزويد المستشفيات بـ 12 جهاز تصفية دم جديد بجميع لواحقها

تفقد اليوم السبت، والي تيسمسيلت، زكريفة محفوظ، المؤسسة العمومية الإستشفائية، حيث طاف بمختلف المصالح.

ودعا الوالي الى اصلاح المصعد الكهربائي بصفة إستعجالية.

كما تفقد بوضعية مصلحة تصفية الدم، حيث التقى بعدد من المرضى واستمع مطولا إلى انشغالاتهم.

وقال إن المصالح المركزية، قد تكفلت بتزويد الولاية بـ 12 جهاز تصفية دم جديد، بجميع لواحقها، وستدخل حيز الخدمة في أقرب الآجال.

وتفقد أيضا مركز طب الأورام و الأشعة بمقر الإستعجالات الطبية سابقا لمستشفى تيسمسيلت، أين اطلع على أشغال تركيب جهاز الأشعة الجديد، مع تهيئة المقر.

ووجه بعض الملاحظات فيما يتعلق بعملية التهيئة والترميم، داعيا مسؤولي القطاع إلى الإسراع في تجهيز المركز لوضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال.