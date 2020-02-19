والي تيسمسيلت “محفوظ زكريفة” ناصحاً مديرة التربية ” حبسي علينا السياسة ” !

في لقاء جمعه بمراسلي وسائل الاعلام والصحافة عصر اليوم الأربعاء قال والي تيسمسيلت أن أوامرا سيرفعها ديوانه إلى المديريات القطاعية التنفيذية لإعادة ضبط علاقتها بجمهور المواطنين.

وجاء في أولها إحترام حق الأفراد في معلومة موضوعية من خلال تطبيق مبدأ حرية وصول الصحافة إلى البيانات والحقائق ذات الصلة بالمواضيع التي تعرضها.

ووقف الممارسات البيروقراطية وقطع الطريق على اساءة استعمال السلطة وإستقبال شكاوي المواطن بالصدق والمصراحة.

وقال ” والي الولاية” أن إدارة مصالح الدولة بحاجة إلى انتقاء كوادر خبيرة بأدوات تصوّب توجيهاتها بعيدا عن التهور والإرتجال العقيم، معلقا أنه قد وجه نصيحة لمديرة التربية بالتوقف عن التسييس.

معززا بذلك ماجاء في آخر بيان لنقابات التربية أشار مضمونه إلى أعمال سيّست المشاكل ودفعت بها إلى الشارع عوض التوصل إلى حلول لها.

وأضاف أن الفلاحة والإستثمار والسياحة وقطاعات أخرى ستكون محل متابعة ميدانية لتقييم المستوى واعادة وضع قاطرتها في السكة الصحيحة.