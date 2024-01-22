والي تيسمسيلت يشدد على ضرورة الإسراع في انجاز مخازن الحبوب

شدد والي تيسمسيلت، بوزايد فتحي، اليوم الإثنين، على ضرورة الإسراع في انجاز مخازن الحبوب.

وقد ترأس صباح اليوم الإثنين، والي ولاية تيسمسيلت بوزايد فتحي اجتماعا تنسيقيا. خصص جدول أعماله لعرض دراسة لانجاز مراكز جوارية لتخزين الحبوب.

وقد استفادت الولاية من مشاريع مهمة لانجاز صوامع ومخازن الحبوب والمخازن الجوارية. ستساهم في الرفع من الاحتياطي المحلي للحبوب وستساهم في الأمن الغذائي.

ولتجسيد هذه المشاريع أسدى والي الولاية تعليمات بضرورة التعجيل بالدراسة ومباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية. لتجسيد هذه المشاريع المهمة و التي تهدف إلى توسيع قدرات تخزين الحبوب بالولاية.