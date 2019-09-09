والي تيسمسيلت يضع حيز الخدمة مدرستين ابتدائيتين

أشرف اليوم الاثنين، والي تيسمسيلت، صالح العفاني، على وضع حيز الخدمة المدرسة الإبتدائية الشهيد “عدة محمد” بحي حليلو بلدية تيسمسيلت.

وتضم الابتدائية 12 قسم دراسي، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ 480 تلميذ، أين تفقد الوالي مختلف مرافق هذه المؤسسة.

كما أشرف أيضا على وضع حيز الخدمة المدرسة الإبتدائية “المجاهد المتوفي مكبرت الطيب” بحي 463 بلدية تيسمسيلت.

وتضم هذه الأخيرة، 6 أقسام دراسية بنظام الدوامين بطاقة استيعابية 480 تلميذ .

كما استمع إلى انشغالات سكان الأحياء المجاورة لهذه المؤسسات التربوية ، لاسيما فيما يتعلق باستكمال أشغال التهيئة الخارجية لمحيط المؤسستين.

ودعا الوالي لتدارك النقائص المسجلة في مجال تهيئة قنوات تصريف المياه والنقاط السوداء لتجمع مياه الأمطار.

وأعطى الوالي تعليماته للجهات المعنية بالتكفل الفوري بهذه النقائص، ومعالجتها .