والي تيسمسيلت يقوم بزيارة فجائية إلى موقع سكنات عدل بمنطقة الصنوبر

أجرى اليوم السبت والي تيسمسيلت عباس بداوي، زيارة فجائية قادته إلى موقع إنجاز برنامج سكنات عدل بمنطقة الصنوبر ببلدية تيسمسيلت.

وحسب بيان للولاية، وقف الوالي على وتيرة سير أشغال إنجاز المجمع المدرسي حيث طاف بمختلف مرافق المشروع.

وشدد الوالي، على مؤسسة الإنجاز المكلفة بالمشروع، بضرورة تسريع وتيرة الأشغال مع مراعاة الجودة والنوعية .

وقدم ذات المسؤول، بعض الملاحظات فيما يتعلق بالإنجاز، أخذها القائمون على المشروع بعين الإعتبار قصد تصحيحها.

وفيما يتعلق بالمحلات الموجودة بسكنات عدل، فقد دعا والي الولاية القائمين على المشروع إلى التريث وعدم التصرف فيها، حتى يتم توطين مختلف المرافق الضرورية.

وذلك على غرار مكاتب البريد ومراكز الشرطة وغيرها من التجهيزات الضرورية بالنسبة للموقع السكني الهام والذي سيحتضن كثافة سكانية معتبرة، تتطلب توفير جميع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

ليتوجه الوالي فيما بعد إلى موقع إنجاز 900 سكن عمومي إيجاري ذي طابع إجتماعي بسيدي بن تمرة ببلدية تيسمسيلت دائما، أين تفقد وضعية المشروع.

وإلتقى الوالي ببعض المقاولين المكلفين بإنجاز حصص سكنية بذات الموقع، داعيا إياهم إلى إنهاء ما تبقى من أشغال.

كما ألح اوالي على مديرية السكن وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري على حث مؤسسات الإنجاز الموكل لها أشغال التهيئة الخارجية، وكذا الربط بمختلف الشبكات، على الشروع في الأشغال.

ويأتي ذلك، قصد استلام هذه الحصة الهامة من السكنات الموجهة للتوزيع على المستفيدين منها في الآجال المقبلة.

كما وقف والي الولاية بحي حليلو على موقع تسرب للمياه، أين دعا المصالح المختصة للتدخل فورا و إصلاح الوضع.